«Il est effondré»: comment a réagi Gérard Hernandez à l’annonce de la mort de Marion Game («Scènes de Ménages»)

Le 24 mars, on apprenait avec tristesse le décès de Marion Game, connue, entre autres, pour son rôle d’Huguette dans « Scènes de Ménages ». Avec Gérard Hernandez, elle formait le couple de retraités de la série humoristique lancée en 2009 et diffusée en France sur M6 et chez nous sur RTL. La comédienne est décédée de vieillesse, jeudi 23 mars en fin d’après-midi, à l’âge de 84 ans.

de videos

Lire aussi Après le décès de Marion Game, Gérard Hernandez va-t-il quitter la série «Scènes de Ménages»?

Forcément, les fans de « Scènes de Ménages » pensent aux autres acteurs de la série, et principalement à Gérard Hernandez, le partenaire de fiction de Marion Game. L’interprète de Raymond n’a pas encore réagi, mais il sera présent aux funérailles de la comédienne, ce vendredi 1er avril, à Paris, comme l’a annoncé Frédéric Bouraly, autre acteur de la série, à Gala.