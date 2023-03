Les 101 résidents de la Closière ont pris place dans le nouveau home à Erpent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Closière à Saint-Servais ne pouvait plus accueillir les résidents à cause de ses installations désuètes. Depuis des années, le CPAS de Namur a annoncé que le nouveau home la Closière allait être situé avenue du bois Williame à Erpent. Après le chantier et 25 millions d’€ d’investissement, le nouveau home est opérationnel.