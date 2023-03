Hendrick, un Belge, reprend une friterie emblématique à seulement… 16 ans: «Mon père m’y emmène chaque semaine depuis que j’ai deux ans»

C’est une petite révolution : Hendrick de Smet se prépare à reprendre la friterie Bij Filip à Groot Vleeshuis de Gand, tenue jusqu’alors par Filip Illegems. Il n’a que 16 ans, rapporte Nieuwsblad.

« Mon père m’emmène chaque semaine à Filip depuis que j’ai deux ans. Nous nous garions dans la Burgstraat et nous nous rendions à la friterie en poussette. Je connaissais tellement bien le trajet que je montrais du doigt le chemin pour montrer que je voulais manger des frites », déclare le jeune homme. S’il doit d’abord finir ses études, il travaille déjà dans une friterie le dimanche. « Beaucoup de clients me connaissent déjà. C’est amusant de travailler ici. On est tout le temps avec les gens ». « Les 30 prochaines années sont désormais garanties », affirme le père d’Hendrick.