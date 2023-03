La Louvière: le carrefour des rues Achille Chavée et du Moulin, dont les feux sont en panne, a été sécurisé

Concrètement, comme promis par l’échevine de la Mobilité Nancy Castillo (Ecolo), le carrefour et ses abords ont été placés en zone 30 dans les deux sens afin de réduire la vitesse en l’absence de feux tricolores et pour sécuriser les traversées des piétons. Mais tout le carrefour a été mis à une seule voie de circulation dans chaque sens grâce à des dispositifs physiques.

Dans la rue du Moulin, en provenance de la rue du Hocquet et de la rue Conreur, la bande de gauche spécifique permettant de prendre l’avenue de Wallonie a été supprimée (il reste possible de tourner via la bande principale). Sur la rue Achille Chavée, qui reste une voie prioritaire, la bande de gauche a également été supprimée dans les 20 derniers mètres, afin de permettre à ceux qui débouchent de la rue du Moulin (en provenance de la rue du Hocquet) de pouvoir avancer en sécurité afin de repérer les voitures prioritaires provenant de leur droite.

Les prochaines étapes : lancer les travaux pour installer les nouveaux feux tricolores à ce carrefour qui aussi une voie essentielle vers le Cora et les autoroutes, via l’avenue de Wallonie. Et d’ici 2-3 ans, la transformation du carrefour en rond-point, dans le cadre du plan de circulation qui prévoit de mettre l’avenue de Wallonie dans les deux sens, entre le rond-point de la Grattine et le carrefour des rues Chavée/du Moulin.