«Non, le master en médecine ne sera pas sous-financé»: le recteur de l’UMONS met les choses au clair

Désamorcer des « contre-vérités dommageables à l’encontre du master en médecine à l’UMONS-ULB et, notamment, concernant son ‘non-financement’ par la Fédération Wallonie-Bruxelles », tel était l’objectif de la conférence de presse de l’UMONS ce jeudi, en présence du Philippe Dubois ; recteur de l’université, et du professeur Alexandre Legrand, doyen de la faculté de médecine.

La question qui a le plus fait couler d’encre est celle du financement : l’université aurait obtenu son master, mais au prix d’un sous-financement. Faux, explique Philippe Dubois : « Par rapport aux étudiants qui font un master en médecine à l’université de Liège, à l’ULB et à l’UCL, nous aurions pu prétendre à 15 % de financement en plus parce que la taille de notre université est telle que nous ne franchissons pas un certain plafond. Cela aurait été ce « surfinancement », qui aurait fait qu’un étudiant en médecine à Mons aurait eu 15 % de financement en plus qu’un autre qui fait les mêmes études ailleurs. »