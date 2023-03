Matmatah et Kim Wilde au Let There Be Rock à Vielsalm

La conférence de presse organisée par l’ASBL « Let There Be Rock » ce 22 mars a annoncé du lourd, la 11ème édition du festival est simplement exceptionnelle avec 7 grands noms, 3 exclusivités et une icône des années 80. Après Hooverphonic l’année dernière, Alain Dubru et son équipe proposent une affiche que l’on ne pouvait guère espérer « on est de Vielsalm quand même ! » En détail pour le vendredi 02 juin :

Atomique Deluxe, revenu sur la scène depuis une décennie pour mettre son rock au service de textes inspirés, le groupe a récemment fait salle comble au Spirit of 66.

Matmatah qui livrera son seul concert en Belgique est la tête d’affiche de la journée. Pour ce groupe, 40 dates sont programmées un peu partout en France (mais aucune dans le Nord et donc Vielsalm vient combler cette lacune), la plupart sont « sold out » et cette tournée 2023 s’articule sur son 6ème album.

Mister Cover clôturera cette première, l’on se souvient qu’il avait mis le feu au Parc et fait danser le public 2 heures durant l’année dernière. Et le samedi 03… As an Anter, pour respecter la tradition c’est ce groupe local(originaire de Ferrières, Lierneux, Vielsalm) qui ouvrira la scène : musique puissante qui mélange la finesse du math-rock à l’énergie du post-rock avec des accents de métal. Ne venez pas en retard ! Thomas Franck Hopper, chanteur-compositeur qui puise son inspiration autant par des rythmes africains que par des mélodies anglo-saxonnes. Accompagné de musiciens professionnels, ses concerts sont autant de voyages que l’on n’oublie jamais. Kim Wilde, la légende de la Pop Music avec 32 millions de titres vendus donnera son seul concert en Belgique. Vedette absolue, Let There Be Rock est particulièrement fier de lui avoir fait découvrir Vielsalm ! Ykons terminera la soirée et le festival 2023, le groupe déplace un public fidèle, ils nous promettent un show exceptionnel. Les organisateurs espèrent une réponse du public à la hauteur du plateau présenté, mais ils ne sacrifieront pas à la sécurité et au confort des spectateurs, il y aura donc une limitation des entrées le cas échéant. Par ailleurs, ils restent fidèles à une pratique tarifaire modérée et privilégient les familles. A titre d’exemple le Pass WE est à 58 € en Early booking (jusqu’au 06 avril), à 66 € en prévente et à 76 € sur place, un prix spécial est proposé aux moins de 22 ans et cela reste gratuit pour les moins de 16 ans Toutes les informations sont à trouver sur le site facebook.com/ltbrvielsalm. La billetterie maintenant ouverte a pour adresse le site www.ltbr.be.