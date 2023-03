Belle victoire Spadoise dans le derby à Jalhay!

La surface de jeu est rapidement détrempée et rendue boueuse par une pluie quasi incessante. Sur ce terrain de petite dimension, la « bataille » se résume souvent par des duels acharnés et de longs ballons vers les attaquants.

Dès la 3e minute, Spa est surpris par une rentrée en touche Jalhaytoise qui abouti à D. BEAUJEAN, oublié au second piquet, lequel trompe le gardien Spadois Sam BECHOUX (1-0).

Les Spadois, bien que pris à froid par ce but rapide, reviennent dans la partie à la 31e via J. OVI qui place adroitement un tir dans le petit filet droit et remet les équipes à égalité (1-1).