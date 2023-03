19.000 poules à sauver de l’abattoir d’ici le 27 avril à Virelles

« Après 15 mois, la rentabilité de la ponte n’est plus la même et on renouvelle tout le cheptel », explique Stieve Charon. « Comme on reçoit les poulettes à 4 mois, quand elles sont presque prêtes à pondre, elles ont désormais 19-20 mois. En général, on en vend 2.000 à 3.000 chaque fois. »