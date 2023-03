Invincibles, le nouveau spectacle de DanCYNgFLOor

Le 14 avril, l’école de danses DanCYNgFLOor, la troupe de comédies musicales Together et les ateliers du proskénion, en collaboration avec l’institut Saint-Joseph de Trois-Ponts, soutenus par « Be planet » et « Elia group », ont le plaisir de vous présenter leur spectacle « Invincibles », d’après l’œuvre de Stephen Chbosky « Le monde de Charlie ».

Venez vous plonger le temps d’une heure dans une pièce pour petits et grands, mélangeant théâtre, chants et danses. Il y en aura pour tout le monde !