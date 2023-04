Emilie Poumay, comportementaliste canin dans «Aidez-moi, ce chien me rend dingue!»: «Je suis l’interprète des chiens»

J’ai toujours aimé les animaux. À la fin de mes études, je ne savais pas que le métier de comportementaliste existait. Quand j’ai commencé ma formation, cela m’a vraiment animée, j’ai enchaîné les modules et voilà ! Mais c’est une profession qui n’est pas encore reconnue en Belgique. On parle plutôt de coach canin.

J’ai rencontré trois familles qui avaient des problèmes avec leurs chiens. Souvent, c’était un souci de comportement ou de communication entre le chien et son maître. J’explique comment fonctionne un chien, comment il communique. J’apprends au chien les comportements qu’on attend de lui, mais toujours de façon positive ! Pour faire aimer les manipulations à un chien, j’associe la manipulation à quelque chose d’agréable, par exemple, et je l’entraîne.

Est-ce que ce ne sont pas souvent les maîtres la source du problème ?

Je suis partisane de dire qu’en connaissant bien les chiens, leurs besoins et leur communication, alors il y aura rarement un problème. Et en sachant comment les chiens apprennent, on peut facilement leur inculquer ce qu’on veut qu’ils fassent. C’est quand un humain ne comprend pas les besoins et la communication que les problèmes arrivent. Donc oui, la faute porte plutôt sur le manque d’information des propriétaires, mais rien n’est fait pour la combler. Je ne leur en veux pas !

Quel conseil de base donneriez-vous à quelqu’un qui rencontrerait un souci avec son animal ?

Je lui dirais de faire appel à un bon professionnel. Le métier de comportementaliste canin n’est pas reconnu, donc il y a pas mal de pseudo-professionnels qui se sont lancés dans le coaching après une formation très légère. Il ne faut pas user de force et de douleur, c’est le plus important !

En fait, vous êtes la Super-Nanny des chiens !

Sincèrement, quand il y a un problème avec un chien, cela provoque une ambiance terrible dans la famille. Il est essentiel que cela se passe bien car sinon tout le foyer peut exploser ! Personnes âgées, jeunes ou couples, ça peut arriver à n’importe qui. Parmi les candidats de l’émission, un couple n’allait particulièrement pas bien, il y avait un problème de mécompréhension de l’animal. Ça a été beaucoup mieux une fois que je suis passée ! Tout le monde est plus heureux après, le propriétaire et le chien ! Les animaux n’ont pas la parole, je me sens responsable qu’ils soient davantage compris pour éviter les abandons. Je suis leur interprète. C’est ce qui me nourrit.