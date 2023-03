Un spaghetti pour une bonne cause!

L’ASBL El Faro a été constituée en 2021 avec pour objet social la défense des droits de l’enfant et de leur maman contre les violences sexuelles, physiques, psychiques et morales. Elle lutte également contre les réseaux pédocriminels dont ils peuvent être prisonniers. Les membres fondateurs sont Frank Duvivier, Président, Catherine Goffin, Trésorière et Michael Ghysel, Secrétaire.

Pour cette année 2023, ils veulent se donner davantage de visibilité et aider plus concrètement les victimes, actuellement, elles sont orientées vers les services compétents : service de police, services d’assistance psychologique, ASBL Julie et Mélissa. La volonté est d’aider plus directement les victimes et ceci a un coût.