Pascal Leyder: lauréat du Prix de dessin 2023!

Dans le cadre du Salon du dessin, ce jeudi 23 mars, le jury de la 16ème édition du Prix de dessin de la Fondation d’art contemporain Daniel et Florence Guerlain, au Palais Brongniart, à Paris, a attribué un prestigieux prix à Monsieur Pascal Leyder. Parmi trois finalistes, c’est lui qui a été choisi comme grand gagnant. Pascal Leyder est né en 1988 à Bastogne et habite Lierneux. En 2008, il se rend à La « S » Grand Atelier, un centre pour l’Art brut et contemporain situé à Vielsalm, et fréquente aujourd’hui régulièrement son atelier d’art plastique et sa bibliothèque.

« S’inspirant de multiples ouvrages, cartographies ou plans qu’il y trouve, il s’en sert comme source ou matrice, pour des invitations au voyage. Il peut y ajouter des éléments de son quotidien et des émotions qui le nourrissent, incluant le domaine amical ou amoureux. Tout est réalisé du premier jet et l’artiste ne retravaille ni ne corrige jamais ses traits. Il imagine également des animaux ou créatures hybrides, en y ajoutant des phrases aux significations mystérieuses… Ses œuvres sont dans les collections du Lam (Villeneuve-d’Ascq), du musée du Docteur Guislain (Gand), du Museum of Everything (Londres), du musée des Arts modestes (Sète), de la Collection abc (Montreuil), ainsi que dans la donation faite par Bruno Decharme au Mnam-Centre Pompidou. Ses dessins sont régulièrement publiés dans des ouvrages collectifs d’illustration et de graphisme, notamment par les éditions Le Dernier Cri et Frémok. Il participe aussi au projet « Choolers Noise Project », au sein duquel il dessine en live, accompagné d’une musique bruitiste ». Extrait du site « Connaissances des arts.com ».

Pour la photo jointe à l’article : Pascal Leyder, Sans titre, techniques mixtes sur papier, 50 x 70 cm Courtesy Escale Nomade, Paris.