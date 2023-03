Le Musée du Coticule de Salmchâteau participe à la semaine Jeunesse et Patrimoine!

Du lundi 03 au vendredi 07 avril 2023, les élèves et enseignants sont invités à une exploration du patrimoine wallon à l’occasion de la 13ème édition de la semaine Jeunesse et Patrimoine. Cette édition est placée sous le thème de « la Wallonie industrielle » et rassemble 22 lieux qui se laisseront visiter. La semaine est donc propice à évoquer la place de seconde puissance industrielle mondiale qu’occupait la Wallonie au 19ème siècle.

La pierre à rasoir produite dans notre région était connue dans le monde entier depuis 4 siècles, les machines utilisées pour fabriquer ces tranchants parfaits pour affuter notamment les scalpels de chirurgie sont en place au musée du coticule et toujours en état de fonctionnement. Rien d’étonnant donc à ce que le musée de Salmchâteau soit associé à cette semaine du patrimoine industriel.