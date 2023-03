Inauguration de La Croix St-Jacques à la Baraque de Fraiture

C’est sous une pluie battante… et le parapluie du bourgmestre de Vielsalm que Pierre-Emmanuel Gillard, Président du Syndicat d’Initiative de Manhay, prit la parole pour inaugurer la nouvelle Croix St-Jacques de la Baraque de Fraiture. Malgré le temps, une soixantaines de personnes étaient présentes de même que la presse écrite et TV Lux.

Cette croix se dresse au point culminant de la province de Luxembourg sur le Plateau des Tailles et représente un patrimoine commun partagé entre les communes voisines de Manhay et Vielsalm (mais est située sur le territoire de Vielsalm comme le précisa Elie Deblire). Elle se trouve à l’ancien carrefour des chemins vers Manhay, Malempré, Odeigne, Baneux, Fraiture et Les Tailles ainsi qu’à proximité de l’ancienne frontière entre la Principauté de Stavelot et le Territoire de Malempré qui dépendait de Bastogne.