«Re• used by us» à Vielsalm : quésako ?

« Re• used by us » est un projet mené par un groupe formé d’élèves de 6e TQ et 6e option sciences économiques. Cette mini-entreprise scolaire est basée sur l’écologie en recyclant 3 matériaux : le bois, le tissu et le verre. Ils créent ainsi des sapins de Noël avec le bois, des chouchous pour cheveux avec les tissus et des lampes avec les bouteilles en verre.

En tant que jeunes entrepreneurs, ils sont suivis par deux professeurs de comptabilité et d’économie : Mme Roushet et Mme Talbot. Une accompagnatrice de l’ASBL « LJE » aide également à lancer correctement – et dans les règles de l’art – la mini-entreprise.