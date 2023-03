Les Brassinades à Surister-Jalhay

« Les Brassinades » est le salon des brasseurs amateurs et des amateurs de brasseurs. Forts de la première édition, les organisateurs ont désiré réitéré ce salon qui se veut un espace de rencontres autour du brassage amateur. Un lieu où les acteurs principaux des activités du micro-brassage peuvent-être réunis : les entreprises, les brasseurs amateurs et quelques microbrasseries régionales…, une dizaine de stands représenteront ou présenteront ainsi les produits des participants. Quatre emplacements seront destinés aux microbrasseries régionales, le reste sera destiné : aux représentants en matériel pour le micro-brassage, aux fournisseurs de matières premières, aux librairies avec publications spécialisées, aux objets personnalisables et aux informations. Promouvoir la fabrication de la bière artisanale, le retour vers un circuit court, vers un produit de qualité et d’un développement durale et à moyen terme aider à recréer la tradition séculaire des artisans brasseurs à une échelle régionale est le but de cette Asbl. Des conférences suivies de séances questions-réponses seront données par des personnes ressource sur des thématiques bien définies.

Quand ? le samedi 01 et le dimanche 02 avril Où ? Salle « La Petite France », 125 Surister à 4845 Jalhay Infos ? 0498/477928, 0498/706974 et 0486/955740