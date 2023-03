Richard, directeur d’entreprise, a découvert qu’il est victime de fraude: «J’ai perdu 20.000€,trois clients ont payé les fraudeurs»

Richard est en colère, car il subit un préjudice total de plus de 20 000 euros pour son entreprise de cuisines. Lui et une autre entreprise auraient été victimes de fraude à la facture bien organisée au cours des dernières semaines.

Après enquête, il s’avère que les deux entrepreneurs ont posté leurs lettres le même jour via la même boîte postale. Les documents ont donc été falsifiés avant même d’arriver au centre de tri. Les fausses factures étaient encore dans l’enveloppe d’origine « mais ont été affranchie plus d’une semaine après que nous les ayons déposées et dans un centre de tri de Bruxelles et non d’Anvers. »