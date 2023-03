SC Charleroi – Malines à rejouer: Anderlecht, OHL, Westerlo et le Cercle iront aussi devant le CBAS

La Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) va se pencher sur le dossier du match arrêté entre Charleroi et Malines le 7 avril prochain.

Pour rappel le match avait été arrêté le 12 novembre à un quart d’heure de la fin à cause de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. Mais le 17 mars dernier, le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football avait décidé que la rencontre devait être rejouée dans son intégralité suite à un vice de procédure. Malines et le Parquet de l’Union belge ont alors décidé de faire appel de cette décision devant le CBAS.