Théâtre familial à Theux : «Echappée Vieille»

Gaby, Antoine et Nadine sont trois retraités en goguette. Sur une place, ils installent leur remorque pour vous présenter un spectacle cocasse de leur création qui raconte les déboires d’un résident d’une maison de retraite, il est bien décidé à faire le mur… mais imaginé la poursuite qui va s’ensuivre… Entre fête foraine et spectacle de rue, le but de nos trois compères est clair : créer la rencontre, tisser un lien intergénérationnel. Et c’est sur la piste que cette chaleureuse rencontre se termine par une farandole endiablée. « Dans un joyeux désordre, le TOF Théâtre vous racontera, avec des marionnettes de taille humaine et d’autres plus petites, une histoire pleine de charme, d’insouciance et désopilante à la fois ». Cette représentation se déroule en extérieur avec Dorothée Schoonooghe, Laura Dumez et Arnaud Lhoute. La scénographie, la mise en scène, les accessoires et les marionnettes sont de Alain Moreau. Par le TOF Théâtre.

Quand ? le dimanche 02 avril à 17h Où ? Place P. Taskin (Devant le Centre Culturel) Durée ? 30 min. + DJ Set d’1h. Infos et Réservations ? 087/64.64.23