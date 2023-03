Le grand nettoyage de printemps

Ce samedi 25 mars en matinée, devant la Maison des Jeunes, un groupe de jeunes vêtus de gilets fluorescents attendaient le départ pour leur « mission » du jour. Celle-ci consistait, bien évidemment, à enlever les déchets et à nettoyer la zone autour de leur maison. Il s’agit d’une zone déterminée sur le plan, qui englobait les alentours de la maison jusqu’à la rivière et au premier rond-point, ainsi que, de l’autre côté, les environs allant jusqu’aux magasins Trafic, Leenbaker, etc.

A 10h, armés de leurs gilets fluo, de gants et de sacs fournis par la commune, et surtout d’une solide dose de bonne disposition, les jeunes ont démarré le nettoyage. Certains y participaient pour la première fois, d’autres connaissait déjà l’action depuis les années passées. Rédouane et Manu sont à la manœuvre : on donne des conseils de précaution ; on s’organise : le groupe sera divisé en deux, mais les deux groupes vont opérer ensemble dans la même zone.