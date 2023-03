Le printemps, source de renouveau

Alors que la vie trépidante a vite repris le dessus, la nature se réveille et nous rappelle un peu plus chaque jour l’importance des cycles. Ce lundi 20 mars, c’était l’équinoxe de printemps : nous avions 12 heures de lumière et 12 heures de nuit. Ce moment de l’année, qui se produit également en automne, où le soleil est parfaitement aligné avec l’équateur. Ce moment où les oiseaux reprennent leurs accords de l’aube au coucher sous les salutations bruyantes des bernaches de passage. C’est le retour des migrateurs et le réveil des hibernants. Ce moment où la circulation de la sève, partiellement interrompue en hiver, est restaurée et lance l’éclosion des bourgeons. Ce moment où les plantes à bulbes nous offrent leur plus belle mise en scène de saison. Ce moment où le tussilage se livre aux récoltes tisanières. Ce moment où les forêts embaument et les jeunes sortent de leur tanière. Ce moment où l’ail des ours fait la concurrence aux premiers semis. Ce moment où la truite se laisse taquiner au rythme d’un fluctuant débit. Ce moment où euphorie croise énergie. Ce moment où il faut relever le nez du guidon et profiter des petits plaisirs de la vie… Ce moment où la lumière du jour provoque le bonheur, tout simplement. Ce moment… c’est maintenant. Puissions-nous en profiter, ne serait-ce qu’un instant. Et surtout le partager avec celles et ceux qu’on aime, partis tôt ou que l’on ne voit pas assez. Ça y est, c’est le printemps #localetdebongout.