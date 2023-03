Tricoter pour les bonnes causes à Malmedy

Il faut préciser d’emblée que ces personnes – 14 femmes et 2 garçons – ne tricotent pas pour elles-mêmes, mais pour autrui. Patricia, Francis, Marie-Christine, Giovanna, Caroline, Rita, Nathalie, Edelgard, Christel, Monique, Shan, Soizic, Marie-Claire, Francine, Maria et Sean aiment se retrouver pour tricoter ensemble, car cela permet de discuter d’une chose et d’autre, et même d’apprendre de nouvelles techniques de tricotage.

En janvier de l’année passée, quand tout cela a commencé, leurs tricots étaient destinés aux personnes sinistrées de Verviers (suite aux inondations) ainsi qu’aux familles et aux enfants en situation de précarité. « Pour cette année, explique Shan, la coordinatrice de l’action, nous avons discuté pour décider ensemble le but de notre action ». Et le choix se porta cette fois sur un autre segment de la population : les personnes sans abris, qui dorment dans la rue. Une réalité triste qui ne laisse pas indifférents-es nos tricoteurs-euses. Mais le plus beau dans toute cette initiative, c’est qu’ils/elles ne se contentent pas de tricoter : lors de leurs réunions, ils-elles ont l’occasion d’apprendre davantage sur le sans-abrisme. On se pose des questions, on donne son avis, on en débat ; ce qui mène à de nouvelles idées, comme celle du tricot urbain, par exemple, qui vient de Maria : ce 31 mars, devant le Malmundarium, des papillons tricotés en diverses couleurs seront accrochés aux arbres par les tricoteurs. C’est le tricot urbain. Une manière de s’approprier l’espace public, en y mettant une ambiance gaie, pour redonner le sourire aux passants, pour embellir notre espace urbain.