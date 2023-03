Moins de 300.000 chômeurs complets indemnisés en 2022, une première depuis 1977: «Le chômage temporaire reste très élevé»

Sur le plan budgétaire, les différentes crises (sanitaire et énergétique) ont laissé des traces importantes. Depuis 2020, l’impact financier total des crises s’élève à 7,1 milliards d’euros (dont environ 4,7 milliards en 2020 et 2 milliards en 2021). Les dépenses réelles auront finalement été de 8,19 milliards en 2021 et 6,67 milliards en 2022.

En 2022, 553.695 demandes d’interruption de carrière, de crédit-temps et de congé thématique ont été introduites auprès de l’Onem, soit 12 % de plus qu’en 2021. Cette augmentation s’explique principalement par le fait que, depuis le 1er juillet 2019, les travailleurs peuvent interrompre leur carrière pour des périodes plus courtes dans le cadre du congé parental et de l’assistance médicale.