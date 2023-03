Derrière ces images émouvantes de chiens abandonnés, une technique d'hameçonnage bien rodée

Par AFP France

"Mon petit chien n'est pas rentré", "j'ai frappé ce chien avec mon camion, merci de remonter ce post pour m'aider à trouver le propriétaire" : des publications appelant à l'aide pour retrouver des chiens "perdus" ou à l'inverse leurs propriétaires sont régulièrement relayées sur les réseaux sociaux. Attention : ces messages, conçus pour apitoyer les internautes à l'aide d'images touchantes et de favoriser les partages, sont dans un second temps modifiés et remplacés par une arnaque visant à faire la promotion de sites marchands et de récupérer des données personnelles. "Bonjour tout le monde j’ai perdu mon chien Milo. Il n’est pas rentré hier soir pour manger il a un collier jaune fluo avec mon numéro et celui de mon mari j’habite au domaine la grand pièce à Cabasse. Si quelqu’un le voit. Merci de nous contacter" : ce message, diffusé sur le compte Facebook Animal Protection, s'accompagne de deux photographies d'un Husky allongé sur du carrelage et sur du gravier. Capture d'écran de Facebook faite le 29 mars 2023 (numéros de téléphone effacés par l'AFP) Publié la première fois le 25 mars à 12h43, il a été modifié quelques heures plus tard, seulement, à 16h19 pour y ajouter un lien "participez pour gagner un bon de vol pour vos vacances dès maintenant", comme on peut le voir dans l'historique des modifications de Facebook. Pour le consulter, on peut cliquer sur les trois petits points en haut à droite de la publication puis sélectionner "afficher l'historique des modifications" dans le menu déroulant. Capture d'écran de Facebook faite le 29 mars 2023 (numéros de téléphone effacés par l'AFP) Ce procédé est loin d'être un cas isolé. En faisant une rapide recherche sur Facebook, on retrouve plusieurs publications similaires, partagées pour certaines d'entre elles des dizaines de milliers de fois. C'est le cas de cet appel à l'aide pour - officiellement du moins - retrouver le propriétaire d'un chiot renversé par un camion. "S'IL VOUS PLAÎT AIDER [sic] ! J'ai frappé ce chiot avec mon camion Capture d'écran de Facebook faite le 29 mars 2023

Comme pour la précédente publication, le message a été modifié mais cette fois-ci dans sa totalité. Quand on regarde l'historique des modifications, on peut en effet constater que la publication a laissé, à un moment donné, la place à une message totalement différent.

"À tous ceux qui traversent une période difficile, ne soyez pas laissés pour compte. Gagnez des récompenses en espèces ou des courses, de l'essence et bien d'autres récompenses avec des LifePoints, vous n'avez qu'à remplir 1 sondage et être récompensé instantanément, j'ai gagné 150€ à ma première tentative. Inscrivez-vous ici pour réclamer des récompenses instantanées", peut-on lire.

Capture d'écran de Facebook faite le 29 mars 2023

Même procédé et même message, au mot près, dans cette publication repérée en janvier 2023 par l'AFP. Sauf que cette fois-ci, la localisation est précisée : le chien aurait été renversé par un camion à Rouen. Comme pour la publication publiée en mars, le signalement initial est remplacé quelques heures plus tard par le même type de texte incitant à "obtenir des récompenses en espèces" en "remplissant" une enquête.

Le mode opératoire est toujours le même : une publication annonçant la perte d'un chien ou la recherche d'un propriétaire de chien est diffusée sans aucun lien dans un premier temps. Dans un second temps, soit le texte de la publication est totalement modifié soit un lien, permettant de gagner quelque chose ou de bénéficier de réductions, est simplement intégré au texte initial.

Si elles peuvent être partagées plusieurs milliers de fois, certaines d'entre elles sont à l'inverse peu virales - une cinquantaine de partages - mais sont récurrentes et nombreuses. Tous ces comptes, qui publient le plus souvent dans des groupes d'achat et de vente, ont un point commun : ils n'ont souvent que peu ou pas d'activité antérieure et ils ferment les commentaires, empêchant ainsi les internautes bernés d'avertir d'autres utilisateurs de l'escroquerie en cours.

Loin d'être circonscrite aux chiens perdus, cette technique d'hameçonnage s'est déclinée ces dernières années sous différentes formes - avis de recherche de tueurs en série, des messages sur des serpents tueurs, des vols de pots catalytiques ou des enfants perdus... - comme l'équipe de l'AFP Factuel en Afrique du Sud l'expliquait récemment.

Partageriez-vous la publication d'un inconnu à propos d'une offre de prêt suspecte ? Sûrement pas. Et celle d'un appel à l'aide pour retrouver un chien perdu ?

Notre journaliste a repéré des publications ressemblant à des infos locales mais qui se sont avérées être des arnaques. pic.twitter.com/S8lpl98Gn5 — AFP Factuel (@AfpFactuel) March 30, 2023

Certains liens peuvent également inciter à fournir des données personnelles. Des escrocs peuvent en profiter pour récupérer les identifiants, les vendre à des tiers ou les utiliser eux-mêmes. Ils peuvent, par exemple, fouiller dans les messages à la recherche d'informations bancaires, interroger des amis à ce sujet sous couvert de l'identité usurpée, leur demander d'envoyer de l'argent ou encore relayer la publication d'origine pour faire de nouvelles victimes.