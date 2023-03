Futsal - Le suspense reste entier en Division 3D

À commencer par celui qui opposera le Fener Koekelberg à Futsal Project Antwerpen. Un match sans enjeu donc pour les Anversois qui sont déjà assurés de descendre alors que le Fener avait dû déclarer forfait plus tôt dans la semaine face à Berchem. Une équipe de Berchem qui disputera son dernier match de la saison à Charleroi. Un dernier déplacement qui pourrait permettre aux hommes d’Hazzis Iabkrima et Yassin Qoriche de remonter jusqu’à la cinquième place en cas de victoire. À condition que Jette ne gagne pas à La Louvière pour son dernier match de l’année. De son côté, Bouraza Brussels est assuré de terminer à une troisième place convaincante et clôturera l’exercice à domicile face à Besiktas Gent. Un beau choc pour bien terminer l’année.

Lire aussi Futsal - Match pour le titre en D2A: les Bruxellois de Jette, Berchem, Bouraza Brussels et du Ferner Koekelberg sont partagés

Un étage en-dessous en revanche, la saison n’est pas terminée et si les Eagles Brussels sont assurés de finir deuxièmes en D3C, les positions sont beaucoup plus aléatoires en D3D. En semaine, le Futsal Project Brussels a provoqué un énième retournement de situation en venant à bout de Wemmel (7-4). Les Etterbeekois jouent ainsi un sale tour aux Brabançons flamands qui n’ont plus leur sort entre leurs pieds et qui se rendent ce vendredi soir à Bloc Five. De son côté, Project Brussels profitera du forfait de Courcelles alors que Koekelberg, actuel leader, se rend à Dour. Une victoire leur assurerait de disputer le tour final. De son côté, Molenbeek ira à Frameries pour encore espérer une hypothétique troisième place.