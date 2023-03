Laurence et Pascal, gérants du P’tit Gourmand à Namur, ont déjà reçu 565 euros d’amendes avec la scan-car: «La Ville nous envoie balader avec de fausses propositions» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laurence et Pascal, gérants du P’tit Gourmand à Namur, poussent un coup de gueule envers les autorités communales. Ils dénoncent le manque de solution pour poursuivre leur activité sans devoir mettre la main au portefeuille à cause de l’instauration de la scan-car. Depuis septembre, le couple a payé 565 € pour stationnement non-réglementaire de leur camionnette frigorifique.

Le couple pousse un coup de gueule contre la scan-car à Namur. - V.C.

Face à cette situation, les traiteurs ont interpellé par recommandé le bourgmestre Maxime Prévot et Stéphanie Scailquin, l’échevine de la Mobilité. « Nous ne savons plus travailler dans des bonnes conditions. Nous avons écrit un courrier et rencontré les décideurs politiques afin de trouver une solution. Cependant, nous avons l’impression qu’ils nous envoient balader avec de fausses propositions. »