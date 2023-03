Les autorités françaises donnent leur feu vert pour «lever l’obligation de vaccination» au covid des soignants: «Cela ne remet pas en question son intérêt»

Fin d’une saga épique. En vigueur depuis 18 mois, l’obligation de vaccination contre le Covid touche à sa fin. La HAS a en effet revu sa doctrine et suggère désormais que l’injection « soit fortement recommandée » pour les professionnels concernés. Un avis que le ministre François Braun s’est engagé à suivre « rapidement ».

Dans ce contexte, et avec « plus de 95 % des professionnels de santé » qui ont reçu au moins deux injections, l’obligation « ne s’impose plus d’un point de vue scientifique et médical », a-t-elle ajouté.