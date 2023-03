Gestation pour autrui: la paternité du mari de la gestatrice peut être contestée

Le tribunal estime que l’action se heurte à une cause d’irrecevabilité : selon l’article 318, § 4, de l’ancien Code civil, la présomption de paternité du mari ne peut pas être contestée lorsqu’il est considéré que le mari a consenti à l’insémination artificielle de son épouse ou à un autre acte ayant la procréation pour but. Le tribunal avait demandé à la Cour constitutionnelle si cette disposition est compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) et avec le droit au respect de la vie privée et familiale (article 22 de la Constitution et article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).

Dans son arrêt rendu jeudi, la Cour conclut « que cet article de l’ancien Code civil est inconstitutionnel dans l’interprétation selon laquelle la présomption de paternité du mari ne peut pas être contestée en cas de GPA réalisée par une femme mariée, lorsque la gestatrice et son mari n’ont pas de projet parental à l’égard de l’enfant, ce que le tribunal doit vérifier dans chaque cas concret ».