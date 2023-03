Binance reconnaît l’importance du nouveau règlement de la FSMA régissant les publicités relatives aux cryptomonnaies

Les monnaies virtuelles sont arrivées dans notre vie sans crier gare. Une petite révolution pour beaucoup d’investisseurs en manque de nouveaux challenges, mais également une zone de non-droit dans laquelle les abus se multiplient. Et récemment, c’est la question de la publicité pour ces monnaies virtuelles qui a animé le débat. Un nouveau règlement sur les rails Ce 17 mai 2023 entrera en vigueur un nouveau règlement pour protéger les consommateurs dans l’espace crypto. Ces règles viseront à s’assurer que les risques des actifs virtuels seront adéquatement reflétés dans les publicités liées au domaine en question. À l’origine de cette nouvelle législation, on retrouve l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais certains acteurs du secteur, comme Binance, l'accueillent déjà à bras ouverts. “Tandis que l’adoption des cryptos continue de croître et d’évoluer, il est important que les réglementations évoluent au même rythme”, explique Roy van Krimpen, Regional Lead chez Binance. “Il est essentiel d’établir un cadre réglementaire adéquat pour fournir et sécuriser davantage l’espace crypto pour les utilisateurs actuels et à venir, et pour garantir la croissance durable de l’écosystème”.

Une confiance retrouvée Alors que le système bancaire traditionnel est confronté à une nouvelle crise, ces nouvelles règles dans le microcosme des cryptomonnaies, soumis à une surveillance accrue, tombent à point nommé selon les premiers intéressés. “Cela contribue en effet à promouvoir la confiance, la stabilité, la transparence et la sécurité au sein de l’industrie”, explique Roy van Krimpen.

Binance, un acteur proactif Si la nouvelle réglementation ne prend effet qu’à la mi-mai, certaines entreprises du secteur n’ont pas attendu pour veiller à atténuer les risques liés aux cryptomonnaies. Binance offre déjà une plateforme sécurisée pour les cryptos et le Web3. « Notre valeur fondamentale est la protection des utilisateurs, c’est pourquoi nous avons déjà proactivement ajouté une clause de non-responsabilité à toutes nos communications”, poursuit Roy van Krimpen. “Il est bon de voir un régulateur partager ce sens des responsabilités et prendre des mesures contre les publicités trompeuses. Nous nous engageons à nous conformer aux nouvelles règles tout en continuant à protéger et à éduquer nos utilisateurs. »