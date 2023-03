De nouvelles collections etde nouvelles boutiques aux Designer Outlets de Roermond et de Roosendaal

Le Designer Outlet Center de Roermond et celui de Roosendaal proposent toute l’année des marques haut de gamme assorties de réductions allant jusqu’à 70 % sur le prix de détail. Il y a l’embarras du choix : Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Gucci, Emporio Armani ou encore Prada. Mais ces centres commerciaux aux airs de village offrent bien plus que de bonnes affaires dans les domaines du prêt-à-porter, de la décoration, de la beauté et du sport.

Venez y rencontrer les stars de Studio 100 en chair et en os ou faire un selfie avec un lapin de Pâques géant. Lors des journées Late Night Shopping, pendant le long week-end de l’Ascension du jeudi 18 au dimanche 21 mai inclus, faites vos achats en soirée avec des réductions allant jusqu’à 70 % sur le prix de détail. Profitez également de la musique live et d’animations pour les enfants.

À Pâques, venez rencontrer Maya l’abeille ou Bumba et profitez d’horaires d’ouverture prolongés. Lors des journées Late Night Shopping, les deux centres vous réservent de nombreuses surprises : ouvertures prolongées, réductions supplémentaires et animations pour petits et grands. Ces jours-là aussi, profitez d’une pause bien méritée dans l’un des nombreux restaurants et cafés ou sur l’une des terrasses ensoleillées.

Tout comme New Balance, Fabienne Chapot a récemment posé ses valises au Designer Outlet de Roermond. Philipp Plein Sports, Rösle et L’Oréal Lux recevront bientôt leurs clés également.

Le mercredi 5 avril, les enfants auront la chance de rencontrer Maya l’abeille au Designer Outlet de Roermond entre 10 et 11 h. Et pendant le week-end de Pâques, du vendredi 7 au lundi 10 avril inclus, le centre commercial sera ouvert plus longtemps : jusqu’à 22 heures!

Les journées de Late Night Shopping auront lieu du jeudi 18 au dimanche 21 mai inclus, de 9 à 22 h. L’occasion d’essayer gratuitement le «handsfree shopping service» pour les visiteurs qui pourront confier leurs achats au Guest Service et continuer confortablement leur shopping les mains libres.

Situé à la frontière du Limbourg néerlandais, le Designer Outlet de Roermond abrite plus de 180 boutiques, notamment Nike, Tommy Hilfiger, Gucci, Adidas, Hugo Boss et Emporio Armani ainsi qu’une sélection d’enseignes horeca de choix comme Frites Boutique, La Place, Wagamama, Dunkin’, Starbucks et YoYo Fresh Tea. Le centre commercial se dresse à deux pas du centre-ville pittoresque et de ses nombreux restaurants. Profitez de l’occasion pour le visiter.

Les boutiques The Society Shop et Pure White du Designer Outlet de Roosendaal y ont récemment été rafraîchies tandis que Jack & Jones s’y est installé. VANLIER, L’Oréal et My Brand Kids ne tarderont pas à les rejoindre.

Dès le lundi 3 avril, le Designer Outlet de Roosendaal sera ouvert chaque jour jusqu’à 20 h (sauf le vendredi 7 avril où il fermera ses portes à 19 h). Il compte 90 boutiques parmi lesquelles Nike, Tommy Hilfiger, Adidas, Hugo Boss, Levi’s et Karl Lagerfeld ainsi qu’une offre variée d’enseignes de restauration dont Frites Atelier, La Place, Per Tutti et Dunkin’. Les environs offrent de nombreuses possibilités de détente : un spa, une piscine et le Playdôme de Roosendaal avec des activités pour toute la famille.