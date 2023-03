Child Focus a géré 85.000 disparitions ou cas d’exploitation sexuelle en 25 ans: la prévention reste la meilleure arme

Dans un monde en constante évolution et face à l’émergence de nouvelles technologies, la fondation créée à la suite de l’affaire Dutroux et de la Marche Blanche met l’accent sur la prévention pour relever les défis futurs.

C’est à l’Atomium que l’organisme a soufflé jeudi ses bougies lors d’un événement dédié aux petits et grands. Au total, 150 enfants ont suivi, tout au long de la journée, des ateliers dans les sphères du monument bruxellois. Parmi ceux-ci, une quarantaine d’élèves de 6e primaire ont débuté la matinée par le jeu « Max 24/7 » en présence de la reine Mathilde.

Du côté des adultes, une séance plénière a réuni la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, la secrétaire d’État à l’Égalité des chances Sarah Schlitz, des représentants de la police, de la justice et de l’aide à la jeunesse, ainsi que des proches de victimes.

« Si nous avions eu Child Focus à l’époque, je pense que les choses auraient pu tourner différemment », a témoigné Betty Marchal, la mère d’An, enlevée et tuée par Marc Dutroux. En 1995, « nous imprimions des affiches chez nous pour les distribuer nous-mêmes. La presse était notre seule manière de communiquer largement. Quand je vois les moyens actuels de Child Focus, les nôtres me semblent particulièrement primitifs ». Avec le recul, Betty Marchal envisage Child Focus comme « un héritage d’An pour tous les enfants ».

Zeki Cavas est également revenu sur la disparition de son petit frère Gevriye, en 1985, à l’âge de 5 ans. « J’avais 13 ans et mes parents ne parlaient pas le français. Le premier jour, on ne nous a pas pris au sérieux. Or, on sait que les premières heures sont cruciales. » Les années ont passé et le Bruxellois a aujourd’hui 51 ans. Si ses parents ne sont plus de ce monde pour obtenir des réponses, il garde espoir. « Aujourd’hui, on parle encore de mon frère et ça me fait chaud au cœur. »

Depuis un quart de siècle, c’est Child Focus qui fait le lien entre victimes, police et justice. Cette collaboration a évolué au fil du temps, note David Rimaux, commissaire à la Cellule personnes disparues de la police fédérale. Grâce notamment à son réseau de volontaires et sa capacité de communiquer « différemment » avec les parents, Child Focus constitue un partenaire particulier dans la chaîne déployée pour protéger les plus jeunes. « Notre rôle est d’assembler les maillons de cette chaîne », résume le policier.

Seulement, parfois, il est déjà trop tard. Comme pour Glenn, 15 ans. L’adolescent s’est suicidé après que des photos de lui, nu, ont été postées sur internet. « Nous n’avons rien vu venir », se souvient sa mère, Sandra. « Sexting, sextorsion, grooming, je n’avais jamais entendu ces mots-là auparavant… » Dans un slam posé sur des notes de piano, Lauranne, victime du même phénomène, a dénoncé la course à la comparaison sur les réseaux sociaux. « Je tente de recoller mon cœur, de demander pardon à mon corps », a-t-elle déclamé, souhaitant finalement pouvoir « se regarder, et à l’humanité tout entière de pouvoir regarder l’autre, avec les yeux de l’amour ».

Pour éviter le pire, la prévention reste la meilleure arme, rappelle Child Focus. « Nous devons donner aux enfants comme aux parents les mots pour en parler. À l’échelle de la société, nous avons encore du chemin à faire pour que les enfants osent s’exprimer, pour leur transmettre le message : ‘Non, ce n’est pas ta faute’», a souligné Nel Broothaerts, conseillère en prévention chez Child Focus.

Malgré sa longévité, la fondation reste fragile et nécessite des ressources supplémentaires pour faire face au nombre croissant de dossiers, a finalement souligné sa CEO, Heidi De Pauw. L’organisme est en effet financé à 56 % par des dons du grand public et doit faire face aux nouveaux phénomènes sociétaux que sont le sexting non-consensuel (contraction des mots anglais « sex » et « texting », le mot renvoie à l’échange en ligne de messages, photos ou vidéos à caractère sexuel), sextorsion (un criminel persuade sa victime de lui envoyer des images intimes puis menace de les rendre publiques contre rançon) ou encore grooming (le processus par lequel un adulte aborde intentionnellement des mineurs et les manipule à des fins sexuelles).

Mais plutôt que de craindre les outils numériques qui facilitent ces actions, Child Focus entend « s’attaquer à la technologie par la technologie, ». Tel sera donc son message pour l’avenir.