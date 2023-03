Attention, l’innocente application utilisée par des millions d’utilisateurs transformée en logiciel malveillant!

Résultat ? L’application « trojanisé » se transforme en un véritable logiciel malveillant envoyé à des serveurs distants et capable d’exécuter des logiciels malveillants de second niveau. Quand on sait que de grandes entreprises utilisent 3CX Desktop, comme BMW, American Express, Coca-Cola, Ikea ou Honda.

« Les acteurs de la menace font constamment évoluer leurs techniques d’attaque, en utilisant de moins en moins de logiciels malveillants personnalisés et en recourant plutôt à des outils « sans signature ». Ils utilisent des fonctionnalités intégrées du système d’exploitation déjà installées sur l’ordinateur de la cible et font appel à des outils de gestion informatique populaires qui sont moins susceptibles d’éveiller les soupçons lorsqu’ils sont découverts. Souvent, des outils commerciaux de pentesting et de Red Team sont également utilisés. Le phénomène n’est pas nouveau, mais ce qui était autrefois rare et réservé à des acteurs sophistiqués est devenu une technique répandue utilisée par tous les acteurs de la menace. Pour l’avenir, il est important que nous donnions la priorité à une approche consolidée, globale et collaborative de la sécurité qui protège nos réseaux contre l’évolution du paysage cybernétique », conclut-il.