L’émission matinale de Nostalgie est à Namur ce vendredi !

Habituellement dans leur studio bruxellois, Ingrid et Seb, qui animent la matinale de Nostalgie, changent complètement de cadre ce vendredi matin ! C’est au Pain Quotidien qu’ils posent leurs valises, micros et ordinateurs pour proposer une « Nosta Family » made in Namur.

Le rendez-vous est donné dès 5h et jusqu’à 9h sur le 100.4 ou sur internet pour découvrir l’émission dans l’ambiance petit-déjeuner de l’établissement de la rue du Collège à Namur.