68.000€... par minute jouée: Eden Hazard coûte très cher au Real Madrid!

Après 18 mois compliqués au Real Madrid, nous avions voulu être optimistes le jour du 30e anniversaire d’Eden Hazard en titrant « Le meilleur est à venir ». Certes, les Merengue ont ajouté depuis une Liga, une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs dans leur armoire à trophées mais l’apport de l’ancien capitaine des Diables rouges a été plus que limité. Cette situation est poussée à son paroxysme avec Carlo Ancelotti. En dépit de vaines promesses lénifiantes (d’autant plus que son rival direct Vinicius Junior a pris son envol), Eden Hazard s’enferme dans son rôle de réserviste de luxe et la question de son salaire attise les critiques des médias espagnols.

À l’instar de Gareth Bale naguère ou maintenant de Mariano Diaz ou Alvaro Odriozola, on le pointe même comme un obstacle aux futurs investissements du Real. La réalité des chiffres est là comme le montre l’enquête de l’Equipe ce jeudi. Avec des revenus mensuels brut estimé à 2,25 millions d’euros (hors bonus, primes, revenus publicitaires...), Eden Hazard est le 4e plus gros salaire en Europe derrière le trio du PSG Mbappé (6 millions), Neymar (3,675 millions) et Messi (3,375 millions). Et donc le plus gros salaire de la Liga devant ses équipiers Alaba (1,88 millions), Vinicius (1,67 millions) ou Benzema (1,375 millions).