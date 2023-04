«Un tour chez ma fille»: cette fois-ci, c’est sans Alexandra Lamy

Cette fois, dans la suite, diffusée pour la première fois à la télévision, si on entend Alexandra au téléphone, l’intrigue se centre sur le rapport entre les personnages campés par Josiane et Mathilde. Jacqueline vient s’installer chez Carole et son mari le temps que d’interminables travaux soient achevés dans son appartement, mettant à rude épreuve les nerfs du couple.

Une autre dynamique

La première idée du scénariste et réalisateur Eric Lavaine était de reprendre le duo du premier film, mais c’est Alexandra Lamy qui l’en a dissuadé : « Je lui dois beaucoup », explique-t-il. « Elle m’a fait remarquer qu’en gardant le même duo, on referait le même film. C’était beaucoup plus riche et intéressant que Josiane vienne chez Mathilde, avec qui elle a moins d’affinités. Cela créait une autre dynamique et me permettait aussi de développer le personnage de son mari, joué par Jérôme Commandeur, un comique fantastique. Pour le trois, s’il voit le jour, on pourra aller chez le frère, joué par Philippe Lefebvre, et Alexandra reviendra, pas de souci ! »