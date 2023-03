Contrôle budgétaire 2023: positif au covid, le ministre de l’Emploi et de l’Economie Pierre-Yves Dermagne remplacé par la ministre des Pensions Karine Lalieux

Ce jeudi 30 mars, le gouvernement fédéral s’est accordé sur le contrôle budgétaire pour l’année 2023 comme l’a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse. Une conférence un peu différente par rapport à d’habitude et pour cause, le ministre de l’Emploi et de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) était absent. La raison ? Le ministre souffre du covid-19 et est actuellement chez lui, comme l’explique Alexander De Croo.

C’est donc la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine Lalieux (PS) qui a officié en lieu et place de Pierre-Yves Demargne.