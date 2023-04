«L’Europe et vous»: «Avec le chargeur commun, vous aurez le choix entre deux prix pour vos téléphones, tablettes, ordinateurs...! » (vidéo)

Comment l’Europe veut améliorer vos technologies du quotidien. Dans cet entretien avec Philippe Lamberts, député européen Écolo et membre du groupe parlementaire européen des verts, il sera question du roaming national (pour que tout le monde puisse bénéficier d’un réseau téléphonique et internet partout en Belgique, quel que soit votre opérateur). Mais aussi du chargeur commun. Le Parlement européen qui a adopté de nouvelles règles pour faire de l’USB type-C la norme des chargeurs de petits appareils électroniques d’ici à la fin de 2024.

Extraits choisis… « Tous ces chargeurs qui s’accumulent partout chez vous ! Il fallait agir », explique Philippe Lamberts. « Ce chargeur unique pourra donc être utilisé sur une longue durée. Cela va permettre aussi de réduire des tonnes de déchets électroniques : les fabricants devront vendre leur appareil avec ou sans chargeur dans la boîte. Puisque, forcément, avec le chargeur commun, quand on achètera un nouveau téléphone par exemple, vous n’aurez pas forcément besoin d’acheter un nouveau chargeur ! ». Bonne nouvelle donc : les prix devraient logiquement baisser… Si les fabricants jouent le jeu ! « Logiquement, pour un même appareil, l’acheteur pourra choisir entre deux produits, et donc deux prix : l’un avec le chargeur, et le second, moins cher, sans chargeur ».