«L’Europe et vous»: «L’état d’urgence climatique, une réalité...», pour Pascal Canfin (vidéo)

De nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 pour chaque État membre, c'est l'un des dossiers qui a été adopté par les eurodéputés à la mi-mars. Le Parlement européen avance vers l'objectif qu'il s'est fixé : devenir le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Que signifie cet objectif ? Et plus globalement que fait l'UE pour lutter contre le réchauffement climatique? Pascal Canfin, député européen, élu sur la liste Renaissance de La République en marche et président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, en parle dans ce deuxième numéro. Pour rappel, à son initiative, le Parlement européen avait déclaré le 28 novembre 2019 l'état d'urgence climatique.

Au programme également de la discussion avec Pascal Canfin: les aides concrètes que vont recevoir les personnes les plus vulnérables dans le cadre du « Fonds social pour le climat pour la transition énergétique ».