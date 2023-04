«Parents de tueurs» sur la Trois: «Mon fils a fait un massacre à l’école»

Il faudra des années à Sue pour se reconstruire et vivre avec la culpabilité de l’acte effroyable de son fils, qui s’est suicidé. Pendant une heure, le film se penche sur ces massacres en milieu scolaire en s’intéressant à ceux dont on parle peu, les parents des tueurs. Outre Sue, on suit Jeff Williams, le père d’Andy, qui, en 2001, à 15 ans, a abattu deux élèves et en a blessé treize autres. On découvre Clarence Elliot, le père de Nicholas, qui, en 1988, a tué un professeur et en a blessé un autre. Autant de récits poignants et dignes, qui offrent un autre regard sur ces tueries de masse.