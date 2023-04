«The Dark Knight Rises»: Batman de retour en 2025

En 2012, Christopher Nolan achevait sa trilogie « Batman » avec ce troisième volet. Depuis, la vie de Batman n’a pas été un long fleuve tranquille. Il a rejoint la « Justice League » avec Ben Affleck derrière le masque, avant de revenir l’année dernière dans une version encore plus sombre, dans « The Batman », avec cette fois Robert Pattinson dans la peau du justicier.

Mis à part le retour dans le rôle, trente ans après, de Michael Keaton dans « The Flash » (dès le 14 juin en salle), face à Ben Affleck, le Batman alternatif de Pattinson reviendra en salle le 3 octobre 2025. Malgré son remaniement, Batman sera de l’univers cinématographique DC, dans « The Brave et The Bold