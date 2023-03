Pour Ronny Deila, le Standard doit apprendre à «tuer un match»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ostende, Genk, Charleroi, Louvain. Quatre matches qui peuvent littéralement tout changer pour le Standard, toujours engagé dans la lutte pour le Top 8 où sa place n’est pas encore assurée. « Nous avons besoin de six points », résume assez bien Ronny Deila, un peu ennuyé par le retour de sélection tardif, ce vendredi, de Laifis, Balikwisha et Bokadi. Samedi, il sera pour la première fois sous pression, même si une défaite à la Côte ne l’éjectera pas directement des Europe Playoffs, où il tient sa place depuis la sixième journée. Comment le Standard peut-il éviter de commettre les mêmes erreurs que face à Zulte Waregem (2-2) et gérer cette dose de stress, à Ostende, là où il n’a plus gagné depuis septembre 2019 ?

1 Développer la force mentale du fameux « match par match »