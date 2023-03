Trois astronautes belges visitent le plus grand centre de l’ESA à Noordwijk: «C’est la première fois que je viens et c’est très émouvant»

Le Belge de 35 ans, accompagné de ses collègues Dirk Frimout et Frank De Winne, a reçu une visite guidée approfondie du plus grand site de l’ESA.

Et cela, le futur astronaute va pouvoir le faire dès lundi, lorsqu’il va débuter sa formation d’un an à Cologne. Franck De Winne est le directeur du centre des astronautes. Le deuxième Belge à avoir été dans l’espace a indiqué ce à quoi Raphaël Liégeois doit s’attendre : « C’est une formation générale : les candidats-astronautes apprennent comment fonctionne un vol spatial habité, quelle influence peut avoir un vol dans l’espace sur le corps humain et quelles technologies sont aujourd’hui utilisées. La seconde partie est plus spécifique, et porte notamment sur le fonctionnement du module Colombus. Une troisième partie de la formation est opérationnelle : entraînement à la survie, sortie dans l’espace ou encore utilisation d’un bras robotique… » Les langues sont aussi au programme, avec l’apprentissage du Russe notamment.