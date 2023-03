Encore un nouveau prix reçu pour le restaurant du Roannay, à Francorchamps

La cérémonie du « New Hôtel Awards », qui prime les nouveaux hôtels, a récompensé ce lundi 27 mars, le Roannay à Francorchamps commme le « Best New Restaurant ». Un prix qui vient s’ajouter à l’étoile du guide Michelin. Encore une belle raison de se réjouir pour le jeune chef.

Une cuisine créative

« Le talentueux Matthieu Vande Velde s’épanouit sous la houlette de son mentor David Martin. Sa créativité, avec quelques touches asiatiques, ne nuit en rien à la familiarité que suscitent ses plats. Il met en valeur les produits, qu’il travaille avec une grande précision technique », indique le Michelin en parlant du chef. « Il dévoile son intuition et sa personnalité par son savoir-faire et son respect du produit. »