Un nouveau bâtiment pour l’UMONS: découvrez de quoi il s’agit

« Ce qu’on appelle économat, c’est un lieu de stockage, par exemple de papier pour les presses universitaires », explique Philippe Dubois, recteur de l’UMONS. À l’origine, cette réserve se trouvait sous le restaurant universitaire, à la plaine de Nimy. « Mais on va doubler la capacité de ce restaurant, on va récupérer le rez-de-chaussée pour offrir beaucoup plus de places assises à nos étudiants. »

Lire aussi «Non, le master en médecine ne sera pas sous-financé»: le recteur de l’UMONS met les choses au clair