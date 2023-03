Près de cinq millions de subsides pour la rénovation de sept bâtiments provinciaux

Six maisons du mieux-être et un service de santé mentale de la Province de Namur bénéficieront d’une rénovation énergétique, ont annoncé ce jeudi matin le député provincial de la Transition écologique, Amaury Alexandre, et la députée provinciale de la Santé, de l’Action sociale et de la Culture, Geneviève Lazaron.

« En décembre 2022, la Wallonie donnait une réponse favorable à sept dossiers dans le cadre d’un appel à projets», a rappelé Amaury Alexandre. « Cela nous a permis d’obtenir 4.695.000 euros de subsides européens. Dans le cadre du plan Air Climat Energie, l’objectif est la neutralité carbone à l’horizon 2030. »