Le vice-Premier ministre David Clarinval salue une «amorce de réforme du marché du travail» dans le cadre du budget fédéral

David Clarinval souligne aussi une « amorce de réforme du marché du travail » : « les allocations de chômage temporaire seront calculées à 60 % au lieu de 65 % du salaire à partir du 1er janvier 2024, la charge de cette diminution étant répartie entre employeurs et travailleurs ». En outre, « il est désormais prévu que les critères déterminant ce qu’est un emploi convenable soient plus larges et que les dérogations pour les seniors soient réduites, par le relèvement du critère d’âge de 50 à 55 ans. En deçà de cette limite, un senior sans emploi ne pourra plus refuser un tel emploi pour différents motifs. »