Terrible drame dans le nord de la France: un petit garçon d’un an et demi meurt dans une voiture en feu

Un enfant âgé d’un peu plus d’un an et demi est mort ce mercredi après-midi dans un incendie de véhicule, à Berlencourt-le-Cauroy, près d’Avesnes-le-Comte. L’alerte a été donnée peu avant 16 h 30, rapportent nos confrères de La Voix du Nord.

Les pompiers sont parvenus à extraire le corps du petit garçon mais l’équipe médicale du SAMU n’a pu que constater le décès de l’enfant, malgré leur intervention rapide.