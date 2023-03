Ouverture officielle de l’exposition consacrée à l’égyptologie belge à Bruxelles

Cette histoire commence au XIXe siècle, lorsque la Belgique s’intéresse de plus en plus à l’Égypte d’un point de vue diplomatique et industriel. Léopold II, alors duc de Brabant, rapporta de nombreux objets et sarcophages du Pays des Pharaons. Des milliers d’objets ont ensuite rejoints la collection qui se compose aujourd’hui de plus de 12.000 pièces – dont plus de 200 objets sont exposés pour la première fois au grand public.