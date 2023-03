Plus de 140 sacs de déchets divers, des pneus et des encombrants ramassés par les Courcellois dans le cadre de l’opération Be Wapp

À Courcelles, le service des gardiens de la paix et les ouvriers communaux ont participé à cette 9ème édition du « Grand Nettoyage ». Une quinzaine d’équipes citoyennes se sont également jointes à l’action. Ensemble, ils ont fait place nette dans une vingtaine de rues, places et autres cités dans les 4 villages de l’entité.

Cette mobilisation citoyenne rassemble chaque année des dizaines de milliers de participants venant d’horizons divers : communes, associations, entreprises, écoles, simples citoyens… Ils se retroussent les manches pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature et dans l’espace public partout en Wallonie.

Jugez-en : les agents constatateurs/gardiens de la paix et les ouvriers ont récolté 31 sacs de déchets divers, 18 sacs PMC et 0.5 m³ d’encombrants. Les équipes citoyennes ont, pour leur part, collecté 31 sacs PMC, 57 sacs de déchets divers, une vingtaine de pneus, 1 sac d’eternit, 2 sacs de verre et quelques m³ d’encombrants.