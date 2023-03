Wout van Aert avant le Tour des Flandres: «Je ne ressens pas l’obligation de gagner»

Son succès à Harelbeke et son offrande pour Christophe Laporte à Gand-Wevelgem ont rempli Wout van Aert de confiance. Depuis le week-end dernier, le leader de la Jumbo-Visma, au sourire carnassier, peaufine sa préparation avant le Tour des Flandres, le premier de ses deux grands objectifs du printemps. Avec des entraînements plus courts, afin « de faire du jus », mais en travaillant plusieurs intensités. Ce jeudi, après une brève sortie en course à pied (5,8 km en 26 minutes tout de même), il a accompli la traditionnelle reconnaissance des côtes du Ronde avec ses équipiers. Dont le Vieux Quaremont, là où il avait été mis en difficulté, vendredi dernier, par le duo Pogacar-van der Poel, et le Koppenberg, où la raideur de la difficulté (11,6 % de moyenne avec un passage à 22 %) l’a contraint à zigzaguer.

La condition est là, le moral aussi. De bon augure pour l’ogre d’Herentals, sur qui tous les espoirs flandriens reposent. « Je suis très excité, mais l’approche de ce rendez-vous ne me stresse pas. Je ne ressens pas l’obligation de gagner », avouait WVA, tentant de calmer le jeu et surtout les ardeurs de toute une partie du pays. Un simple effet de communication, assurément, afin de s’enlever toute pression superflue. Car, qu’il le veuille ou non, le garçon de 28 ans fait partie des trois énormes favoris. Avec Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, son rival de toujours et déjà double lauréat à Audenarde. « On parle beaucoup de nous trois, c’est logique. Je pense qu’ils voudront embrayer tôt dans la course. Mais il y a aussi d’autres coureurs. J’attends beaucoup de Neilson Powless et Matej Mohoric. Je surveillerai également le binôme de la Groupama, Valentin Madouas et Stefan Küng. Puis des coureurs comme Tom Pidcock et Julian Alaphilippe seront également dans le coup. »